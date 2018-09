Genova: sfollati dopo il crollo del Ponte Morandi oggi sposi

Si sono detti sì, anche senza una casa dove tornare dopo la cerimonia. Sfollati dal 14 agosto, da oggi sposi. Andrea Fortunato e Daniela Timoneri, residenti in via Porro, a Genova, piena zona rossa del Ponte Morandi, si sono sposati nel santuario di Oregina, sulle alture della città.

LEGGI ANCHE > LA PICCOLA CHE HA VISTO CROLLARE IL PONTE DI GENOVA: ORA NON PARLA PIÙ

«Ci sentiamo un simbolo perché la vita va avanti e speriamo che sia così anche per tutti gli altri sfollati e per i parenti delle vittime. Un segnale che, comunque, bisogna andare avanti, nonostante le tragedie che hanno colpito la nostra città e tutti noi», hanno spiegato i due sposi prima di entrare in chiesa.

Qui il video delle nozze da Genova 24:

E qui l’intervista alla coppia da Repubblica Tv:

(Daniela Timoneri e Andrea Fortunato due sfollati di Certosa si sono sposati stamttina, nella chiesa di Nostra Signora di Loreto,dopo il crollo di ponte Morandi. Genova, 17 settembre 2018. ANSA/LUCA ZENNARO)