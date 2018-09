Zlatan Ibrahimovic ha segnato il suo 500° gol in carriera (e che gol!) | VIDEO

Nella notte Zlatan Ibrahimovic ha segnato il suo 500° gol in carriera, il 17° in 22 presenza coi Los Angeles Galaxy. Lo ha fatto alla sua maniera, con una sgambata che è riservata a pochi calciatori nel mondo.

Zlatan Ibrahimovic, video 500° gol in carriera

Intanto #Ibrahimovic ha scelto un modo banale per segnare il gol numero 500 della sua carriera. Ricorda qualcosa? pic.twitter.com/SJnMydZU8F — Giovanni Capuano (@capuanogio) 16 settembre 2018

La rete non è riuscita a evitare il K.O. per 5-3 col Toronto di Sebastian Giovinco, altra vecchia conoscenza italiana. I Galaxy in questa stagione non se la stanno passando benissimo, aspetto nuovo per un giocatore come Zlatan. Infatti sono ottavi a tre punti dal sesto posto, ultimo posto utile per accedere ai play-off.

In carriera, oltre ai 17 gol coi Galaxy, Ibrahimovic ha sempre segnato ovunque abbia messo piede: 156 nel Psg, 66 nell’Inter, 56 nel Milan, 48 nell’Ajax, 29 nel Manchester Unites, 26 nella Juventus, 22 nel Barcellona, 18 nel Malmö e 62 con la Nazionale svedese.

(Foto credits: Ansa)