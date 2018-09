Durante il concerto di Dua Lipa a Shanghai il 12 settembre, alcune persone presenti nel pubblico sono state allontanate dalla sicurezza per aver ballato sulle sedie sventolando bandiere in supporto ai diritti omosessuali. La scena è stata ripresa dagli smartphone dei fan vicini, e postata su Twitter. La cantante si è detta «inorridita» dall’episodio.

Nel video si vedono degli addetti alla sicurezza avvicinarsi in maniera aggressiva a delle persone nelle prime file del concerto che si stava svolgendo nella sala del National Exhibition Centre. La loro colpa era quella di star ballando sventolando delle bandiere arcobaleno, in sostegno alla comunità LGBT Cinese. Sebbene la Cina abbia decriminalizzato l’omosessualità nel 1997, I contenuti inerenti a questioni LGBT vengono ancora censurate sulla piattaforma Weibo.

I just CANT believe it. This is the show of Dua Lipa in Shanghai. All the fans are forbidden to stand out and could only sit on to see the show?!? If you don’t, the guard would use violence to kick u out. It’s unbelievable… #dualipa pic.twitter.com/quITZNLVxU

— Neo (@imneo_) September 12, 2018