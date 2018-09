Telethon, due fratelli e uno zainetto per ‘Andare lontano’ | VIDEO

“Andare lontano” è la storia che vede protagonisti Guenda e il suo piccolo fratellino: un racconto emozionante del legame unico e speciale tra due fratelli che condividono scoperte ed esperienze, come il primo giorno di scuola, in attesa che anche Guenda possa viverlo, un giorno grazie alla ricerca scientifica. Guenda è nata con l’ADA-SCID, una grave patologia del sistema immunitario ma grazie alla terapia genica messa a punto dai ricercatori Telethon all’Istituto di Milano, anche lei potrà frequentare la scuola il prossimo anno e #andarelontano.

Per un bambino con una malattia genetica rara poter andare a scuola e condividere momenti di studio e di gioco con gli altri bambini è una grande conquista. Attraverso un impegno costante nella ricerca scientifica, Fondazione Telethon lavora ogni giorno perché tanti altri bambini come Guenda possano andare lontano, crescere e avere un futuro.

(Per continuare a sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, sarà possibile partecipare attivamente alla campagna Andare lontano, dal 1 al 30 settembre 2018, donando tramite il numero solidale 45510. Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali. Sarà di 5 o 10 euro per ogni chiamata fatta allo stesso numero da rete fissa TIM, Wind Tre, Fastweb, Vodafone, Tiscali, TWT, Convergenze e PosteMobile)