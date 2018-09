La Libia nel caos: razzi contro l’aeroporto di Mitiga, l’unico in funzione a Tripoli

La Libia nel caos. Nella notte sono stati lanciati razzi contro l’aeroporto di Mitiga, Mitiga International Airport, l’unico in funzione a Tripoli. A riportarlo è la Bbc online, che cita una fonte dello scalo. Non ci sono notizie di vittime o danni, ma per ora un volo della Libyan Airlines diretto da Alessandria a Tripoli è stato deviato sull’aeroporto di Misurata, che si trova a circa 200 chilometri a Est della capitale, e anche gli aerei che si trovano nello scalo verranno trasferiti a Misurata.

Libia, razzi contro l’aeroporto di Tripoli, che era stato chiuso dal 31 agosto al 6 settembre

Lo scalo di Mitiga era stato chiuso il 31 agosto a causa degli scontri fra milizie e aveva ripreso l’attività venerdì scorso, 7 settembre. Era stato riaperto dopo la firma dell’accordo per un cessate il fuoco, raggiunto con la mediazione dell’Onu, tra le milizie che dal 27 agosto si sono date battaglia con 50 morti e 138 feriti. A fine agosto nei pressi dell’aeroporto erano caduti almeno tre missili, costringendo le autorità a sospendere i voli e a deviarli verso l’aeroporto di Misurata.

