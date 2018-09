Gomorra: ci sarà uno spin-off su Ciro Di Marzio, l’Immortale

Ci sono grosse novità per i fan di Gomorra. Secondo quanto riporta Deadline la produzione della celebre serie sta valutando la realizzazione di uno spin-off interamente dedicato a Ciro Di Marzio, l’Immortale.

LEGGI ANCHE > Dopo l’ultima puntata di Gomorra 3 sui social è tutto un pianto greco

Marco D’Amore, che interpreta Di Marzio nella serie, sarà il protagonista – spiega Deadline – e dirigerà il film prodotto da Cattleya, film che attualmente ha il titolo provvisorio di Immortale. D’Amore ha anche diretto di recente alcuni episodi della quarta stagione di Gomorra.

Lo scrittore della serie Gomorra invece, Leonardo Fasoli (che è anche lo sceneggiatore di Zero Zero Zero, la serie ispirata al romanzo di Saviano) sta attualmente lavorando alla sceneggiatura di questo spin-off. Si spera che le riprese inizino già nel primo trimestre del 2019. Vision Distribution, joint venture tra Sky Italia e un gruppo di importanti produttori locali, si occuperà della distribuzione del prodotto in Italia.