“Vieni da me”, lo show di Caterina Balivo che si ispira a Ellen DeGeneres

Si chiama “Vieni da me“, ed è il nuovo programma del pomeriggio di Rai1 condotto da Caterina Balivo, ispirato al premiato talk show statunitense The Ellen DeGeneres Show.

Esatto, Balivo si cimenterà in un programma, molto particolare. Gli ospiti, vip o meno, potranno proporsi come ospiti alla conduttrice inviandole una nota vocale. In ogni puntata la conduttrice li intervisterà in quel classico clima da salotto che ha creato Ellen creando un nuovo format oltreoceano.

Intanto la questione ha scatenato una certa curiosità:

C’è qualcosa che non mi torna nel fatto che Rai1 mandi in onda uno show ispirato a quello di Ellen DeGeneres, lesbica militante, caustica, controcorrente e lo faccia presentare a Caterina Balivo, la nuora preferita dalle mamme italiane. #EllenDeGeneres #caterinabalivo #vienidame — gianni macheda (@giannimacheda) 7 settembre 2018

Seguo da anni lo show di Ellen DeGeneres ma in questi giorni sto vedendo le ultime puntate immaginando #vienidame di @RaiUno e sono sempre più dell’idea che, quello di “ispirarsi” a lei, sia un imperdonabile atto di presunzione da parte di Caterina Balivo pic.twitter.com/i1v0kKWsn9 — carotelevip (@carotelevip) 11 agosto 2018

Male non sembra, la Balivo porterà a casa interviste con personaggi di grande attualità e di gran notorietà ma non paragonate #vienidame a Ellen DeGeneres Show perché la Balivo non sarebbe capace di arrivare a tanta irriverenza e simpatia — Davi De (@davided81) 10 settembre 2018

Caterina Balivo dice che con il nuovo show vuole essere una versione italiana di Ellen DeGeneres. Un po’ come se io quando il mio amico mi chiede di scrivergli delle battute per il suo profilo Facebook mi sentissi Dalton Trumbo. — Useppe (@Useppe00) 10 settembre 2018

Fatemi capire. Caterina Balivo sta davvero cercando di imitare uno show come The Ellen Show? #vienidame pic.twitter.com/ccP54xaDIL — 🌈vivi (@thisisvee_) 10 settembre 2018

