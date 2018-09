A Torino è stato registrato il primo intervento col taser da parte delle forze dell’ordine

Dopo il via libera del ministro degli Interni Matteo Salvini, a Torino è stato registrato il primo intervento col taser in dotazione ai carabinieri del nucleo radiomobile del capoluogo piemontese.

LEGGI ANCHE > Caso Jefferson Tomalà: il capo della polizia Gabrielli annuncia i taser

A Torino usato per la prima volta il taser

In via Lauro Rossi era in corso una rissa tra due persone con altri soggetti pronti a intervenire per prendere parte alla lite. Il militare ha così deciso di estrarre il taser, il quale è bastato per fare da deterrente e sedare l’alterco tra i due.

Anche se non è stato attivato, il taser ha superato la sua prima prova sul campo.

Al momento a Torino sono due le pistole, una viene usata a turno dalle pattuglie, l’altra viene tenuta come riserva.

La sperimentazione, promossa dal ministero dell’Interno, è condotta al momento in altre 11 città italiane e durerà circa un mese.

(Foto credits: Ansa)