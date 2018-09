Il Biscione si prende Montecarlo. Mediaset acquista RMC

RadioMediaset, società controllata da Mediaset, ha acquisito il 100% delle azioni di Rmc Italia che edita Radio MonteCarlo. A comunicarlo è la società stessa in una nota. Radio MonteCarlo, si legge nella nota, «è una radio d’e’lite, con un posizionamento unico, ascoltata da un target di alto profilo, colto, adulto e dotato di un’elevata capacità di spesa. L’emittente, la cui acquisizione non modifica il perimetro economico già autorizzato dall’Antitrust, è quindi perfettamente complementare con l’offerta di RadioMediaset e permetterà il rafforzamento della leadership editoriale e commerciale del gruppo a livello nazionale».

Nella nota, Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset, ha sottolineato: «Proseguono gli investimenti di Mediaset nella nuova avventura radiofonica: partendo da zero, in poco più di tre anni abbiamo costituito il primo gruppo nazionale, RadioMediaset. Grazie a un accurato lavoro editoriale e commerciale siamo riusciti a trasformare radio che facevano veramente fatica economicamente in un polo efficiente che crea margine e assicura redditività. E oggi siamo orgogliosi dell’arrivo di Radio MonteCarlo, non solo un brand iconico del panorama radiofonico, ma anche l’unica emittente di carattere internazionale, diffusa in lingua italiana anche nel Principato di Monaco».

(foto Ansa/Mediaset)