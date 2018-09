Paola Caruso di Pechino Express: «Sono incinta e il mio compagno mi ha cacciata di casa»

La notizia è stata battuta in esclusiva dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. Paola Caruso, protagonista dell’ultima edizione di Pechino Express e dell’Isola dei Famosi, ha rivelato di essere incinta e di essersi accorta della sua gravidanza già durante le registrazioni del programma in onda su Raidue. Ma non è l’unica notizia che ha dato al settimanale. La seconda parte della sua storia, infatti, assume i contorni del dramma familiare.

Paola Caruso, la storia

Paola Caruso, infatti, sarebbe stata cacciata di casa dal suo compagno. All’improvviso e senza nessuna avvisaglia, secondo la showgirl. Infatti, stando alle sue dichiarazioni, la donna avrebbe programmato un futuro insieme al suo compagno, facendo anche progetti di matrimonio.

«Non capisco cosa sia successo – ha detto Paola Caruso a Chi -, visto che nelle nostre intenzioni c’erano una casa nuova e il matrimonio. So di non essere mai piaciuta a sua madre e immagino che si sia fatto condizionare, tanto da rispondere al mio avvocato che sono solo una pazza che si sta inventando tutto. Se sarà necessario chiederò il test del Dna, non pensavo che potesse andare così».

Paola Caruso, l’intervista a Chi

Il compagno della Caruso sarebbe sparito di casa in piena estate, senza dare notizie di sé. All’improvviso, poi, si è presentato lì per mandarla via. «Ho scritto privatamente alla madre e, per tutta risposta, lei mi ha bloccato sui social. Ma io non smetto di crederci per me e per Nicola, nostro figlio: si chiamerà come mio padre che non c’è più».

[FOTO da account Facebook ufficiale di Paola Caruso]