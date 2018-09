Stefano Gabbana e quel “cheap” a Chiara Ferragni

Stefano Gabbana ha setenziato: Chiara Ferragni è cheap. Il giudizio dello stilista, che non è passato inosservato su Dagonews, è spuntato su Instagram.

Gabbana ha lasciato il suo giudizio sotto a una foto della rivista Harper’s Bazaar che mostrava Chiara con il suo abito da sposa Dior e ha scatenato l’esercito dei suoi followers.”Your fashion brand is cheap” (il tuo brand è cheap), “he is a jealous attentionseeking dramaqueen” (è uno geloso in cerca di attenzioni) sono solo alcuni dei commenti di replica.