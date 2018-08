È morta la deputata M5S Iolanda Nanni

È morta la deputata del M5S Iolanda Nanni. A darne la notizia è il capogruppo del Movimento alla Camera Francesco D’Uva. «Era una grande guerriera e ha lottato fino all’ultimo respiro. Non ti dimenticheremo mai», ha scritto in un tweet D’Uva. Nanni, ex consigliere Regionale in Lombardia, era malata di cancro da molto tempo ma, nel gennaio scorso, aveva deciso ugualmente di candidarsi alle Politiche, finendo poi eletta in un collegio proporzionale, nella circoscrizione Lombardia 4. Aveva 49 anni. Era nata a Pavia il 29 novembre del 1968. Alla Camera dei deputati faceva parte della Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici.

È morta la deputata del M5S Iolanda Nanni, era malata di cancro

Iolanda Nanni è morta a Pavia. Era una storica attivista e rappresentante del Movimento 5 Stelle in Lombardia. Era stata membro del Consiglio Regionale durante la legislatura guidata da Roberto Maroni. Non si è fatto attendere un messaggio del leader nazionale Luigi Di Maio, che su Facebook ha scritto: «La nostra Iolanda Nanni ha lottato come una vera guerriera fino alla fine. Amava la sua vita, amava il Movimento, amava gli attivisti. Con una energia incredibile ha fatto anche la campagna per elettorale per le politiche di marzo ed è diventata deputata della Repubblica nonostante il male con cui stava combattendo giorno e notte». «Oggi se ne è andata e lascia un vuoto incolmabile. Per la sua famiglia, per gli attivisti pavesi, lombardi e per tutto il Movimento 5 Stelle».

(Foto di copertina da archivio Ansa: Iolanda Nanni durante l’incontro con i funzionari della Presidenza della Regione al Pirellone il 19 marzo 2013. Credit immagine: ANSA / DANIEL DAL ZENNARO)