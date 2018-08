È uscito il nuovo trailer di True Detective

Dopo mesi di indizi e gossip domenica notte, durante la finale della miniserie estiva Sharp Objects, la HBO ha finalmente rilasciato il trailer della nuova stagione di True Detective, sicuramente una delle sue serie migliori. E, come si suol dire, Internet ne è andato pazzo, ed è cominciato il conto alla rovescia per gennaio.

Prima Mattew McConaughey e Woody Harrelson, poi Colin Farrell e Rachel McAdams. Adesso sarà il premio Oscar Mahershala Ali a condurre le indagini della serie dallo stile inedito e accattivante. Ad accompagnarlo un cast d’eccezione: Ray Fisher (“Justice League”), Scoot McNairy (“Halt and Catch Fire”), Stephen Dorff ( “Blade”), e Mamie Gummer (“The Good Wife”).

Da quel che si evince dal primo dei teaser – di solito ne viene rilasciato più d’uno fino alla data di proiezione – la storia si svilupperà lungo diversi decenni, probabilmente riprendendo lo stile della prima stagione che si muoveva lungo l’asse temporale con dei flashback innestati dai racconti dei protagonisti. Vediamo infatti il detective Wayne Hays in diversi momenti della sua vita, alternando tre piani temporali. La storia, ambientata sull’altopiano di Ozark in Missouri – sì, è la stessa location dell’omonima serie di Netflix – ruota intorno alla misteriosa sparizione di alcuni bambini. Nel trailer Hays dichiara che la sua mente non riesce a collegare i momenti sconnessi che la affollano, ed è intenzionato a rimettere ordine nella sua memoria e quindi svelare il responsabile del crimine.

La quasi totalità degli episodi è firmata dal creatore originale della serie Nic Pizzolatto, con il contributo di David Milch. Forse il ritorno alle firme originali garantirà un buon lavoro, visto che la HBO deve riprendersi dal flop del secondo capitolo. Mentre la prima stagione del 2014 aveva riscosso un grandissimo successo presso la critica e il pubblico, che su Rotten Tomatoes aveva assegnato un punteggio dell’86%, la secondo era stata gravemente bocciata sia dalla critica che dal pubblico, ottenendo, sempre sul sito di recensioni, un misero 63%. Forse, il True Detective che amiamo è finalmente tornato.

(Credits immagine di copertina: immagine presa dal trailer HBO)