Gita dell’ultimo minuto? Compleanno scordato? Macchia del caffè in ufficio e cena galante subito dopo? Se uno di questi casi vi ha spesso messo in crisi, e se siete utenti romani di Amazon Prime, allora ci sono buone notizie. Dal 22 agosto è disponibile nella capitale la consegna del proprio ordine nel giorno stesso, basta stare attenti agli orari.

Amazon a la consegna in giornata, qualche accorgimento

La consegna per gli utenti prime è gratuita anche se per il giorno stesso, ma vale solo per ordini superiori ai 29 euro. È attiva solo dal lunedì al venerdì e solo sui prodotti dove appare l’opzione – non c’è da lamentarsi però, sono oltre un milione. Per essere sicuri di avere tra le mani il prodotto in giornata, bisogna bisogna ordinare in mattinata, non oltre le 13, e si potrà ricevere la consegna tra le 18.30 e le 21.30 del giorno stesso. Per verificare i cap dove il servizio è attivo, basta collegarsi a www.amazon.it/consegnaoggi.

Amazon e la consegna in giornata, Roma dopo Milano

Contenti i clienti, contenti anche i produttori, ed entusiasti da Amazon Italia. In pratica un win-win, che, dichiarato Lou Santini, Director EU Prime di Amazon «si somma ai tanti vantaggi già inclusi nel loro abbonamento, come lo streaming illimitato di film e serie TV o l’archiviazione di foto con Prime Photos, tutti senza costi aggiuntivi». La funzione della consegna in giornata era però già presente in Italia: «Roma si aggiunge a Milano come seconda città italiana in cui Amazon rende disponibile per i clienti Prime questo servizio di consegna veloce – continua Lou Santini – I clienti possono trovare un’ampia selezione di prodotti disponibili per la consegna in giornata, e ricevere ciò di cui hanno bisogno, o che semplicemente desiderano, entro la sera stessa». Per non rischiare sorprese e tentare l’acquisto di un prodotto che non ha la possibilità della consegna nel giorno stesso, i clienti Prime possono anche utilizzare la funzione “Ricevi oggi”, situata nel menu dei filtri, per trovare i prodotti idonei alla Consegna Oggi già durante la ricerca.

