Un uomo sale sul treno con un cavallo. Non è l’inizio di una barzelletta o di un indovinello, ma lo strano episodio successo in Austria. A riderne però, è stata proprio la Austrian Federal Railways.

Cavallo sul treno, l’inusuale passeggero

Le foto che provano l’accaduto sono state postate su Facebook e ricondivise, ironicamente, dalla OBB, l’impresa pubblica austriaca che gestiva il treno con l’insolito passeggero nella regione di Styria.

Non è stato facile far salire Frida, questo il nome della cavalla, sul treno: prima di riuscirci ben due conducenti si sono rifiuti di accoglierla a bordo. Anche se, a giudicare dalle foto, alla fine non creava nemmeno tanti disagi.

Dopo averci scherzato sopra, la OBB ha twittato che «naturalmente, il trasporto di cavalli nei nostri treni non è permesso» scoraggiando chiunque dall’imitare l’insolito gesto del proprietario di Frida. Cavalla che sicuramente non sarà arrivata a destinazione, perché come si evince dal tweet della OBB «anche in questo caso, l’ospite addomesticato (ma non invitato) ha dovuto lasciare di nuovo il treno». Triste epilogo per un breve viaggio, ma « è stato comunque un pomeriggio divertente».

Cavallo sul treno, che fine ha fatto il pavone in aereo?

Seppur breve, Frida la cavalla Jha sicuramente vissuto una nuova avventura. Non andò così per Dexter, il pavone dell’artista di strada Ventiko. All’uccello colorato venne negato di imbarcarsi sull’aereo della United Airlines, rimanendo bloccato nell’aeroporto di Newark. Eppure, si trattava di un animale “da supporto emotivo”. Nei trasporti pubblici e anche in molti edifici aperti al pubblico (dagli uffici ai negozi) è possibile portare il proprio animale se, con certificato medico alla mano, si soffre di qualche patologia che benefici della pet theraphy. Di solito si tratta di cani, gatti, conigli. Certamente lo staff aereo sarà rimasto sorpreso quando ha dato a Dexter un volto, anzi un becco. La storia attirò l’attenzione internazionale, tanto che Dexter ora è una star di instagram.

(credits immagine copertina: foto condivisa da Irene Czermak su Twitter all’account ‏ @ICCzermak)