La7 e quella striscia di Autostrade per l’Italia (da nascondere)

Il 9 luglio, spiega TvBlog, La7 e Autostrade per l’Italia siglarono soddisfatti l’avvio della partnership “all’insegna della qualità dell’informazione e della centralità del cliente”. Ogni giorno, attorno alle 13.20, al momento del lancio dell’ultimo nero pubblicitario, si sono susseguiti aggiornamenti sul traffico autostradale. Tutto sponsorizzato da Autostrade per l’Italia. Ma dalla tragedia di Genova qualcosa è cambiato.

«A risentirne è inevitabilmente il livello di popolarità nell’opinione pubblica, evidentemente sceso a tal punto da condizionare il conduttore della trasmissione di La7, Francesco Magnani», spiega TvBlog. «Persino più gelido l’atteggiamento al rientro, con il nome “Autostrade per l’Italia” mai uscito nei primi tre appuntamenti di questa settimana dalla bocca di Magnani. In suo soccorso sono arrivati i più generici “aggiornamenti sul traffico autostradale”, con la rapida chiamata in causa delle speaker Patrizia Iorio e Valeria Colombo. Differenti pure gli sfondi alle spalle delle due ragazze. Se prima il logo di Autostrade per l’Italia era dominante fin dalla partenza del collegamento, da lunedì scorso questo appare solo nella parte conclusiva», riporta il pezzo.

Probabilmente una casualità, probabilmente.

