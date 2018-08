Di padre in figlio: scoperta a Forlì una famiglia di pusher

Quando si dice seguire le orme dei propri genitori. Ma questa volta è stato il cattivo esempio di un padre a condurre sulla cattiva strada il destino dei propri figli. Un uomo di 58 anni – di origine albanese – è stato arrestato a Forlì dagli uomini del corpo di Polizia del cesenate e con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. E non è stato il solo. Anche i suoi due figli – di 28 e 33 anni – sono stati denunciati e indagati per la stessa ipotesi di reato.

Una vera e propria famiglia di pusher che trafficava, tagliava e spacciava cocaina nelle zone tra Forlì e Cesena. Il padre 58enne – incensurato e disoccupato – è stato condannato a 1 anno e quattro mesi di carcere, oltre a una multa da 800 euro. I due figli sono stati inseriti nel registro degli indagati – e sono in attesa di giudizio – per lo stesso capo di imputazione del proprio genitore: detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Famiglia pusher Forlì, incastrati dagli incontri sospetti con tre tossicodipendenti

L’operazione portata avanti dagli uomini della squadra mobile di Forlì e Cesena è nata da un controllo capillare sul territorio. Nei giorni scorsi la Polizia aveva notato numerosi incontri tra i due sospettati più giovani e tre noti tossicodipendenti della zona. I sospetti di qualche traffico illecito sono stati confermati dall’irruzione nell’abitazione di San Mauro Pascoli, nel Cesenate, nella quale vivevano il padre e i suoi due figli.

Famiglia pusher Forlì, la realtà che supera la fantasia

Gli uomini della squadra mobile hanno trovato e sequestrato 27 grammi di cocaina già suddivisi in 14 dosi termosaldate, oltre a due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. All’interno dell’abitazione della famiglia pusher sono stati anche trovati oltre a 20mila euro in contanti che la Polizia ritiene proventi dall’attività di spaccio nelle zone tra Forlì e Cesena.

(foto di copertina: ANSA/ POLIZIA DI STATO)