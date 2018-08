Alessia Marcuzzi sostituirà Ilary Blasi a Le Iene. La conferma – come riporta Trash italiano – arriva dopo un anno non facile, in cui la conduttrice ha ricevuto più di qualche critica, soprattutto a causa de l’Isola dei Famosi, e su Striscia la Notizia.

Ad anticipare la news Sorrisi. Marcuzzi inizierà una nuova avventura che la porterà su Italia 1 per condurre il noto programma Le Iene, accanto al collega Nicola Savino e alla Gialappa’s Band. Sia Alessia che Savino avranno il compito di prendere il posto di Ilary Blasi e Teo Mammucari, che hanno lasciato definitivamente lo show. Per Alessia dovrebbe essere confermata anche la conduzione de l‘Isola dei Famosi in programma per il 2019.