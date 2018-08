La ong che dipinge Salvini come Pennywise, il clown assassino

Matteo Salvini come un clown dell’orrore, nei panni di Pennywise, il pagliaccio danzante, personaggio del romanzo di Stephen King It, reso celebre anche da film e serie tv. È la rappresentazione del leader della Lega fatta su Facebook dalla ong tedesca Sea-Eye, organizzazione attiva nel Mediterraneo nel salvataggio di profughi in viaggio verso l’Europa. La singolare immagine del vicepremier e ministro dell’Interno accompagna un messaggio della ong con un link a un sito di donazioni per pubblicizzare la propria raccolta fondi per una nuova nave per i soccorsi.

Sea-Eye, ong che dipinge Salvini come Pennywise, clown dell’orrore

Il Salvini-clown spunta precisamente su una locandina. Sea-Eye nella didascalia descrive l’Horrorclown‘ come personaggio politico «finanziato dalle tasse degli italiani» che «lotta contro i diritti umani», «contro gli uomini, le donne e i bambini più poveri del mondo», «contro i cittadini impegnati», «contro la propria guardia costiera», «contro il diritto internazionale», «contro l’Europa, contro tutto e tutti, chi ama le persone». Infine il messaggio: «Se non fai niente, l’orrore verrà da te».

It nel romanzo di Stephen King è un’entità demoniaca che appare principalmente con le sembianze di Pennywise, il ‘Pagliaccio ballerino’, o ‘Clown danzante’ nella miniserie televisiva. Il romanzo è stato pubblicato nel 1986. Nel 1990 poi, dal libro è stata tratta una miniserie televisiva, It, diretta da Tommy Lee Wallace, con Tim Curry nella parte di Pennywise. Nel 2017 è uscito il film, It Capitolo Uno, diretto dal regista argentino Andrés Muschietti. Pennywise è stato interpretato dall’attore svedese Bill Skarsgard,

(Immagine di copertina dalla pagina Facebook di Sea-Eye)