Cosa ha deciso il Cda Autostrade sul Ponte Morandi

Cda Autostrade, il supporto alle famiglie colpite dalla tragedia con due fondi Autostrade per l’Italia ha dato ascolto all’appello lanciato su Change.org per la creazione di un fondo per le famiglie colpite dal disastro. «Sarà istituito un nuovo fondo per soddisfare le prime esigenze delle famiglie colpite dalla tragedia ed i bisogni degli sfollati». Per inoltrare le richieste, bisogna recarsi presso i due Point istituiti insieme al Comune all’interno del centro civico Buranello e presso la scuola Caffaro, oppure scrivere una mail all’indirizzo autostradepergenova@autostrade.it. «La società ha proposto al Comune di Genova – si legge nel comunicato – l’istituzione di un Fondo sociale di alcuni milioni di euro (che sarebbe gestito dal Comune stesso) da destinare in aiuto alle famiglie delle vittime, indipendentemente da eventuali indennizzi o risarcimenti futuri».

Cda Autostrade, Ricostruzione del ponte in 8 mesi

Il Ponte Morandi si rifarà. Il Cda Autostrade fa sapere che sta coordinando un gruppo di imprese, esecutori e progettisti anche di livello internazionale per demolire ciò che resta del ponte e ricostruire il «ponte in acciaio secondo le più moderne tecnologie ad oggi disponibili in un periodo stimato di 8 mesi, a decorrere dall’ottenimento delle necessarie autorizzazioni».

Cda Autostrade, al lavoro anche per la viabilità

Autostrade starebbe studiando insieme al Comune di Genova una serie di interventi per ripristinare la viabilità della città, attivando anche percorsi alternativi al ponte. «In particolare» si legge nel punto dedicato del comunicato, i progetti verterebbero sulla realizzazione di «un asse viario sul lato destro del torrente Polcevera, una rotonda per facilitare l’ingresso al porto, la messa in sicurezza di un viadotto di proprietà demaniale di accesso al casello di Genova Aeroporto» mentre sono già iniziate le operazioni per creare «un percorso riservato ai mezzi pesanti sulle aree Ilva».

Cda Autostrade, sospesi i pedaggi e avviati i rimborsi

Transito gratuito per chi viaggia sulle tratte Genova Bolzaneto- Genova Ovest-Genova Est e Genova Pra’-Genova Pegli-Genova Aeroporto. Non solo: «Per tutti gli utenti è stato sospeso il pagamento del pedaggio autostradale sulla rete genovese, con effetto retroattivo a partire dal 14 agosto e fino alla completa ricostruzione del ponte sul Polcevera»

Cda Autostrade, alla fine un commento sulle accuse del ministro Toninelli

Il comunicato è molto puntuale e preciso e, non fosse per il cordoglio espresso all’inizio, anche freddo. Solo alla fine il Cda ha deciso di scrivere poche righe in merito alle accuse c he sono state mosse contro l’azienda dalla classe politica: «Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, preso atto della lettera di contestazioni ricevuta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e verrà riconvocato in tempo utile per fornire e deliberare un adeguato riscontro alle stesse».