Disneyland, come in una favola: due fidanzati si fanno la proposta di matrimonio contemporaneamente

Sarà stata l’aria fiabesca, la presenza di Biancaneve e Cenerentola. Sta di fatto che due giovani fidanzati americani hanno avuto la stessa idea, nello stesso posto e nello stesso momento. Lei, Jesse Tober, aveva deciso di chiedere la mano del proprio ragazzo durante la visita del parco giochi di Disneyland; lui, Kasey Donovan, aveva pensato la stessa identica cosa. I due avevano addirittura comprato un anello da regalare al proprio partner per suggellare il momento.

E non dite che le favole non esistono. I due fidanzati devono esser stati mossi da una sincronia sentimentale che li ha portati ad essere talmente in sintonia da avere la stessa idea. Sotto il castello incantato di Disneyland – a Los Angeles – è stata prima la donna, Jesse Tober, a estrarre dalla tasca la scatola con l’anello. Il fidanzato battuto sul tempo, a quel punto, è scoppiato a ridere tirando fuori dal suo zaino il suo anello, mettendosi in ginocchio e facendo la controproposta.

TELL ME WHY WE JUST PROPOSED TO EACH OTHER AT THE SAME TIME AT OUR FAVORITE PLACE I’M SPEECHLESS pic.twitter.com/UaKcQlRTnP

— jesse (@virgoprincxss) 20 agosto 2018