Moglie prende marito a borsettate. Parla la ballerina: «Mai vista una scena del genere» | VIDEO

Lo avrete senz’altro visto girare in questi giorni sui social. Una ballerina danza mentre uno spettatore cerca di accompagnarla. Peccato che l’uomo non avesse fatto i conti con sua moglie. La consorte, davanti alla scena, irrompe tra il pubblico e lo prende a borsettate cacciandolo via tra le risate di tutti. Il video, pubblicato su Facebook dalla ballerina Laura Evangelista, è diventato virale. Proviene da Palermo.

«Faccio questo lavoro da 10 anni ma non mi era mai capitata una scena del genere. Alla fine non stava facendo nulla di male. Ancora rido se ci penso. Mi sono arrivate chiamate dalla Spagna e perfino dall’Australia. Mi ha contattato gente che non sentivo da anni, come se avessi vinto alla lotteria. Magari questa improvvisa popolarità potrà dare una svolta alla mia carriera», ha raccontato Laura a Palermo Today.

(video da Fb)