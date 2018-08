Sharknado 6: l’ultimo capitolo con draghi e viaggi nel tempo | TRAILER

Ci siamo. Sharknado torna, stavolta con il sesto capitolo. Il film catastrofico (ma abbastanza assurdo e comico) del 2013 diretto da Anthony Ferrante, prodotto e distribuito dallo studio The Asylum ora ritorna con Sharknado 6.

Per gli appassionati del genere nel trailer, oltre ai soliti squali famelici che piovono dal cielo, c’è una new entry: i draghi.

Questo perché i protagonisti di Sharknado 6 viaggeranno nel tempo per eliminare gli sharknado dalla radice. Ovvero da quando tutto ebbe inizio. Da Merlino fino alla preistoria, dalla guerra civile americana fino al futuro: sempre a caccia dei tornado di squali.

The Last Sharknado: It’s About Time (Era ora) è la fine di questa serie cinematografica che ha raggiunto epici livelli di trash. Talmente epici da costruire, con gli anni, una grande base di fans. Tra le guest star di Sharknado 6 Vivica A. Fox (Kill Bill), Tori Spelling ovvero Donna di Beverly Hills e la drag di RuPaul’s Drag Race Alaska. L’ultimo capitolo di Sharknado sarà in sala il 19 agosto negli Stati Uniti. Aspettiamo con trepidazione l’Italia.