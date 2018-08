Il video è stato condiviso dalla pagina Facebook My Stealthy Freedom ed è velocemente diventato virale. Nelle immagini riprese da uno smartphone per le strade di una città dell’Iran, si vede un uomo che rimprovera malamente una donna perché non ha fissato per bene il suo velo. La reazione di lei lo lascia senza parole.

Il gesto coraggioso di una donna iraniana, si ribella al religioso che la stava rimproverando in strada

«Sistemati il tuo Hijab o ti farò arrestare» dice l’osservante religioso alla donna incrociata per strada. In Iran infatti vige l‘obbligo di indossare il velo che copra il capo, anche se secondo dei report recenti, la popolazione starebbe cambiando idea, tanto che 29 donne hanno protestato a Febbraio appendendo il loro velo ad una bandiera. Sono state arrestate, ma è un grande segno di cambiamento per il paese guidato da Hassan Rouhani.

Il gesto coraggioso di una donna iraniana, «Sei solo spazzatura»

Sicuramente la donna delle immagini del video non si fa spaventare facilmente, perché risponde a tono all’uomo:« Forse ti sarai abituato troppo bene a sistemare quello di tua moglie», e lo definisce «spazzatura». Non solo, con un gesto provocatorio si leva dal capo il Hijab, e si allontana, lasciando gli uomini intorno senza parole.

(Credits video: Pagina Facebook My Stealthy Freedom )