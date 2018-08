Kofi Annan è morto

Il mondo perde uno dei suoi principali uomini di pace. Kofi Annan, ex segretario generale dell’Onu, è morto all’età di 80 anni. A dare l’annuncio è stata la famiglia, che ha diffuso un messaggio attraverso l’account Twitter dello stesso Kofi Annan.

Kofi Annan morto, il comunicato della famiglia

«Con immensa tristezza – si legge nel comunicato stampa – la famiglia Annan e la Fondazione Kofi Annan annunciano che Kofi Annan, ex segretario generale delle Nazioni Unite e premio Nobel per la pace, è morto serenamente sabato 18 agosto dopo una breve malattia».

It is with immense sadness that the Annan family and the Kofi Annan Foundation announce that Kofi Annan, former Secretary General of the United Nations and Nobel Peace Laureate, passed away peacefully on Saturday 18th August after a short illness… pic.twitter.com/42nGOxmcPZ — Kofi Annan (@KofiAnnan) 18 agosto 2018

Sempre in base a quanto annunciato nel comunicato stampa, la moglie di Kofi Annan Nane e i suoi figli Ama, Kojo e Nina gli sono stati vicini nel corso degli ultimi giorni di vita di una delle persone più influenti del mondo negli anni Novanta e che riuscì a ottenere anche il premio Nobel per la pace.

Kofi Annan morto, la sua carriera, il Nobel e il suo impegno per l’Africa

«Kofi Annan – si legge nel comunicato stampa – era un figlio del Ghana e ha sempre avvertito una speciale responsabilità nei confronti dell’Africa. Per questo motivo è stato coinvolto in una serie di numerose iniziative per il contenente, facendo parte anche del team che ha stilato l’Africa Progress Panel e ha anche avuto il ruolo di leader dell’Alliance for a Green Revolution of Africa».

Kofi Annan si è spento nella sua casa di Berna. Era stato segretario generale delle Nazioni Unite (il settimo della storia) fino al 2006, quando è scaduto il suo mandato. Il suo successore è stato Ban Ki-moon. Nel 2001 ottenne il premio Nobel per la pace per il suo impegno per un mondo meglio organizzato e con più pace.