Lei si chiama Bean, è una principessa, beve l’impossibile e no, non aspetta il principe azzurro. Anzi, per errore lo uccide sull’altare. Si chiama “Disincanto” la nuova serie animata, firmata dal padre dei Simpson e Futurama Matt Groening, da oggi disponibile su Netflix.

guarda il trailer:

La serie è ambientata a Dreamland, un medioevo fantastico, dove Bean si ribella al padre, re Zog, che voleva darla in sposa a un principe per convenienze politiche. Insieme al suo compagno Elfo e il suo ‘demone personale’ Luci Bean sobbalta i classici stereotipi della femminilità disneyana (adesso la celebre major di cartoni più di più sulla emancipazione e il girl power).