E se l’ora legale diventasse illegale?

Con tutti i problemi che ci sono al mondo, e in Europa, discutere sulla validità dell‘ora legale sembra una battuta. Eppure, dallo scorso febbraio il Parlamento europeo ha incaricato la Commissione di condurre una valutazione approfondita della direttiva che impone il cambio dell’ora due volte l’anno e, “se necessario, a presentare una proposta per la sua revisione”. I cittadini possono votare online su quale delle due preferiscano, ma è meglio sbrigarsi: si chiudono oggi 16 agosto, e presto scatterà il conto alla rovescia per i risultati.

Ora legale, i primi che hanno chiesto l’abolizione

A cominciare l’iter di possibile abolizione sono stati due membri del Parlamento Europeo: uno ceco e uno francese. La loro risoluzione, che chiedeva l’abolizione della direttiva che impone a livello comunitario il passaggio da ora solare a legale, è stata respinta febbraio, ma altri paesi hanno suggerito che forse la questione andava approfondita. A sollecitare la Commissione in particolare è stata la Finlandia che, come molti dei paesi del nord Europa, non vede un reale vantaggio nel far alzare i propri cittadini un’ora prima. È stato quindi aperto un sondaggio a questo link, per sentire cosa effettivamente ne pensano gli Europei. A sostenere questa “lobby” contro l’ora legale, anche l’Estonia. Il ministro dell’Economia Kadri Simpson ha spiegato ad inizio agosto di trovare la pratica «obsoleta» e danno sia per la salute che per il mondo industriale.

Ora legale, non siamo fatti per le giornate da 25 ore

La Finlandia aveva presentato la richiesta sostenuta non solo da 70mila firme, ma anche da degli studi di esperti sulle conseguenze in termini di salute – fisica e mentale – del cambiare le lancette due volte l’anno. Secondo lo studio del 2016, due giorni dopo aver cambiato l’ora il numero di infarti è salito dell‘8%, e a risentirne sarebbero sopratutto malati di cancro e anziani, il cui rischio infarto post-cambio orario aumentava rispettivamente del 5% e del 20%. Similmente, anche uno studio della University of Alabama Birmingham aveva constatato nel 2012 che il numero di infarti aumenta del 10% il primo lunedì e martedì che seguono al cambio dell’ora. Senza scomodare queste evenienze drammatiche, è stato registrato che il cambio dell’ora crea disturbi del sonno, spossatezza, problemi di concentrazione, irritabilità e un generale malessere, con conseguenti effetti sia nella vita quotidiana che lavorativa.

Lo spostamento delle lancette porta infatti le persone ad agire sul cosiddetto “ciclo circadiano” ovvero quello che regola il ritmo di sonno e veglia: una sorta di regolatore dell’orologio interno che fondamentalmente funziona di risposta alla luce solare.

Ora solare, forse è ora di cambiare

È dal 1996 che tutti gli europei spostano le lancette avanti di un’ora l’ultima domenica di marzo e indietro di un’ora l’ultima domenica di ottobre, e i risultati non sembrano valere la candela. Inizialmente, l’idea di creare più ore nell’arco della giornata avrebbe dovuto trasformarsi in un risparmio energetico. Così invece non è stato, o almeno, non più: siamo ben lontani dai tempi delle lampada ad olio che rendevano lo sfruttamento della luce solare necessario e conveniente. L’ora legale divenne legge per la prima volta nel Regno Unito il 17 maggio del 1916, facendo avanzare le lancette di un’ora la domenica immediatamente successiva. Tra i primi Paesi a seguire l’esempio, la Germania – che adotto l’ora legale ancor prima che fosse legge ufficiale nel Regno Unito – e l’Italia. Dal 1996 la Comunità Europea l’ha adottata ufficialmente, applicando a tutti gli Stati membri un calendario universale. Ad oggi, i paesi che adottano questa modalità sono 70.

Ora solare, ci vuole un piano univoco

Che si scelga per l’ora solare o quella legale, l’importante è che le cose siano chiare. Nel questionario sottoposto veniva specificatamente richiesto di esprimere una preferenza tra l’orario solare o legale, ma che questo non avrebbe avuto effetti sul fuso orario. «È fondamentale mantenere un regime orario uniforme a livello dell’UE anche una volta interrotto il cambiamento semestrale dell’ora» si legge nella risoluzione che ha dato il via all’indagine, precisando poi che la scelta tra quale opzione rendere permanente spetterebbe poi a ciascuno Stato membro. Altre dichiarazioni però vogliono scongiurare l’effetto a «macchia di leopardo»: o tutti, o nessuno.

I risultati del sondaggio ancora non sono stati resi noti, e comunque l‘iter di abolizione sarebbe ancora molto lungo. Nel dubbio, teniamo gli orologi pronti.

