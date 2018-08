L’ex sindaco di Adro, Oscar Lancini, è subentrato a Matteo Salvini al Parlamento Europeo. Lancini è primo dei non eletti nella circoscrizione Nord Ovest dopo il ligure Francesco Bruzzone, anche lui eletto a Palazzo Madama, come il segretario leghista. Oggi Lancini ha condiviso il post di una nota pagina a sostegno del governo M5S-Lega in cui si esaltano i ponti romani (in piedi da secoli) e si invita a costruire i viadotti proprio «come facevano i nostri Avi».

Un post condiviso da Danilo Oscar Lancini (@danilooscarlancini) in data: Ago 15, 2018 at 11:14 PDT

«Eppure – recita il post – questi stanno in piedi da 2000 anni. Bisogna tornare a costruire con criterio come facevano i nostri avi ingegneri della Roma antica Imperiale, non bisogna mai dimenticare cosa eravamo altrimenti cadremo nell’oblio più profondo! Noi questo non lo permetteremo mai».

Una tesi che non è passata indifferente sui social.

Lui è quello che ha preso il posto di Salvini all’europarlamento.

AIUTO! pic.twitter.com/sEQmUu937y — copiomenesbatto (@menesbatto_) 16 agosto 2018

Il dibattito sui “ponti romani” è l’ultima frontiera del non sense dopo la tragedia di Genova.

Ultim’ora: “I ponti romani stanno ancora in piedi” entra nel paniere della stupidità ISTAT — Francesco Artibani (@Artibani1) 15 agosto 2018

Comunque ragazzi, i ponti romani (o “romantici” come ha scritto qualche poeta) sono ancora lì perché Augusto, con un decreto imperiale, vi aveva proibito il transito a tir e mezzi articolati.#BastaConLeSoliteCazzate — Il Triste Mietitore (@TristeMietitore) 15 agosto 2018

A me sta anche bene che rimpiangiate i ponti romani, però da domani dovete andare a lavorare col cavallo. — parcesepulto (@parcesepulto) 15 agosto 2018

(in copertina l’ex sindaco di Adro Oscar Lancini mentre indica il crocefisso nella scuola di Adro, nel Bresciano, dove tutto eèsegnato con il ”Sole delle Alpi”, marchio della Lega, 12 settembre 2010. ANSA/FILIPPO VENEZIA)