Fernando Alonso lascia la Formula 1. La conferma arriva su Twitter dalla McLaren. L’ex ferrarista due volte campione del mondo lo spagnolo «non correrà nel Circus nel 2019». «Ringrazio la McLaren e i miei ex team, e soprattutto i miei tifosi in tutto il mondo» ha detto, sempre sui social, Alonso.

Dear F1 ….. pic.twitter.com/G9ZzdMwgMn — Fernando Alonso (@alo_oficial) 14 agosto 2018

Alonso, 37 anni, è alla sua 17/a stagione in Formula 1, la quinta con la McLaren. Ha fatto 32 vittorie, 22 pole position e 97 podi. Ha vinto due titoli Mondiali, nel 2005 e nel 2006, con la Renault. Dal 2010 al 2014 il pilota di Oviedo ha guidato la Ferrari. «Fernando non è solo un eccezionale ambasciatore per la McLaren, ma anche per la Formula 1», ha commentato Zak Brown, ceo di McLaren Racing. «I suoi 17 anni in questo sport, come probabilmente il principale pilota della sua generazione e senza dubbio un grande della F1, hanno aggiunto un altro strato alla ricca storia della F1», ha aggiunto. «C’è un tempo per tutti di cambiare e Fernando ha deciso che la fine di questa stagione sarà la sua. Rispettiamo la sua decisione, anche se crediamo che sia nella migliore forma della sua carriera. Il nostro dialogo aperto con Fernando ha fatto sì che potessimo pianificare questa eventualità. Pur valutando il suo futuro negli ultimi mesi la competitività di Fernando è rimasta immutata. Ha continuato ad esibirsi al massimo livello in tutto, come sappiamo che farà nelle restanti nove gare del campionato di questa stagione». «So – conclude – che l’intera squadra si unisce a me nel rendere omaggio all’enorme contributo di Fernando alla McLaren. E’ una leggenda sia per il campionato che per la squadra. Fernando è una parte importante della nostra storia e si unirà a una linea illustre di piloti della McLaren. A nome di Shaikh Mohammed, Mansour e del nostro intero board, auguriamo a Fernando successo in futuro».

