David Beckam e i calzini nei boxer Armani raccontati da James Corden

Vi ricordate David Beckam e l’intimo Armani promosso qualche anno fa? Il calciatore inglese, poi prestatosi come modello per la nota maison avrebbe rinforzato un pochino quei boxer, con alcuni calzini. A rivelarlo è il comico James Corden che copiò ironicamente lo sforzo di David per un servizio fotografico di Heat nel 2008.

Beckam, con la celebre pubblicità, divenne il sex symbol internazionale che tutti e tutte noi conosciamo.

Qui li potete vedere entrambi in una gag creata per lo show di Corden, nel 2008

A riportare le affermazioni del comico è oggi Il Sun. «David tmi disse di aver messo un paio di calzini in più nei suoi boxer rispetto a quelli che misi io nei miei», ha rivelato Corden.