Ad Avellino il M5S mette alla gogna chi vota contro il Sindaco

Il clima all’interno della giunta comunale di Avellino sembra essere dei più torridi. E così la lotta tra Maggioranza e Opposizione sembra aver perso anche i crismi della legalità. È bastato un voto contrario all’approvazione di una variazione del bilancio comunale per far scattare «provvedimenti» medievali nei confronti di chi si è – democraticamente – opposto alla mozione voluta dal Sindaco pentastellato Vincenzo Ciampi.

Come una sfuriata di gelosia. All’interno del consiglio comunale di Avellino le elezioni non hanno regalato una maggioranza assoluta e il Sindaco Vincenzo Ciampi sta tentando nell’arduo compito di tenere unite diverse realtà eterogenee per portare avanti il proprio mandato. Sarà il caldo, o forse il clima torrido del termometro politico all’interno della Giunta, ma sta di fatto che la reazione a un voto contrario ha fatto scattare la tagliola della gogna pubblica.

Avellino gogna M5S, tra i promotori il sottosegretario Carlo Sibilia

Gli otto consiglieri, rei di aver detto «no» alla variazione di bilancio fortemente richiesta dal Sindaco – per consentire di arricchire il programma del Ferragosto avellinese con la presenza del rapper Clementino e del cantante Ron -, hanno ritrovato il proprio volto sui camion pubblicitari (le cosiddette «vele») in giro per il capoluogo irpino, con tanto di messaggio rivolto ai cittadini: «Hanno scelto di bloccare il programma presentato dalla giunta Ciampi realizzato a tempo di record e con finanziamenti trovati con grande difficoltà». Una minaccia paventata proprio dal Sindaco Ciampi al termine della votazione – perdente – e messa in atto dai tre parlamentari del Movimento 5 Stelle Carlo Sibilia (sottosegretario al Ministero degli Interni), Ugo Grassi e Michele Gubitosa, che non si sono pentiti del gesto.

Avellino gogna M5S, nessun pentimento da parte del M5S

Una vera e propria gogna in cui si sono ritrovati Nello Pizza – candidato sindaco (perdente) proprio contro Vincenzo Ciampi nell’ultima tornata elettorale -, i demitiani Verrengia, Bilotta, Pericolo e Giordano, la civitiana Arace, il piddino La Verde e Preziosi, facente parte di una lista civica. Le «vittime» hanno chiesto l’intervento della Procura, accusando gli autori della gogna di «attentato a un corpo dello Stato». Dall’altra parte arrivano solo le scuse parziali del Sindaco: «Non pensavo veramente di far girare le vele a nome dell’amministrazione. Ma non si può certo pensare che un gruppo politico parlamentare non possa decidere liberamente il proprio modo di comunicare. Il prossimo passo sarà farci chiudere anche Facebook?».

