In Spagna, a Vigo, una piattaforma in legno è crollata durante il festival musicale O Marisquiño, provocando circa 316 feriti (di cui 9 in gravi condizioni). A farlo sapere è stato il governo regionale della Galizia, tramite l’incaricato per la Sanità nel governo regionale Jesús Vázquez Almuíña.

SPAGNA, VIGO: NESSUNO DEI FERITI SI TROVA IN PERICOLO DI VITA

Nessuno dei feriti gravi è in pericolo di vita nonostante fratture, traumi cranici e pneumotorace. Tra i nove, due sono minori. La piattaforma sul lungomare, lunga 30 metri e larga 10, era piena di spettatori durante un concerto rap, quando poco prima di mezzanotte è crollata. Ancora ignote le cause del cedimento. Testimoni hanno raccontato alla testata El Faro de Vigo che la piattaforma ha ceduto durante la prima canzone del rapper Rels B, che aveva chiesto al pubblico di saltare. Su Twitter, il primo ministro Pedro Sánchez ha espresso “solidarietà ai feriti del festival O Marisquiño a Vigo“, augurando “una rapida guarigione“.

Mi solidaridad con los heridos en el festival #OMarisquiño en Vigo, a quienes deseo una rápida recuperación, y mi reconocimiento a servicios de emergencia. Acabo de contactar con @abelcaballero, el delegado de @DelGobGalicia y el pte de @Xunta para interesarme por la situación. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 13 agosto 2018

(in copertina immagine da screenshot social Diario16)