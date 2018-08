Ronaldo il Fenomeno ricoverato in ospedale per una grave polmonite

C’è un altro Ronaldo che, in queste ultime ore, tiene con il fiato sospeso il mondo del calcio. Il Fenomeno ex Inter e Real Madrid è ricoverato in ospedale a Ibiza a causa di una grave polmonite. Dallo scorso venerdì, la struttura medica di Can Misses gli ha diagnosticato una forma seria di questa malattia. Tuttavia, sempre secondo alcune indiscrezioni, non ci sarebbero particolari complicazioni per l’ex calciatore, che dovrebbe essere in via di guarigione.

Ronaldo ricoverato, il trasferimento a Ibiza

In un secondo momento, Ronaldo ha chiesto di essere trasferito nella clinica privata dove, al momento, si trova a Ibiza, l’UCI de la Policlinica Nuestra Señora del Rosario. Soltanto qualche settimana fa, l’ex calciatore aveva partecipato alla Bobo Summer Cup con Vieri e altre leggende, facendosi ritrarre anche in foto promozionali.

Ronaldo ricoverato, la sua carriera

Ronaldo ha 42 anni. La sua carriera è stata sempre caratterizzata da infortuni e vari problemi di salute, fino ad arrivare al ritiro a 34 anni per problemi legati alla tiroide. Sempre a quest’ultimo aspetto è legato il suo aumento di peso nell’ultimo decennio. I tifosi brasiliani e non solo sono in apprensione: tuttavia, il peggio dovrebbe essere passato e il Fenomeno avrebbe iniziato la sua fase di riabilitazione.

(Credit Image: © Rahel Patrasso/Xinhua/ZUMAPRESS.com)