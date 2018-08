Lega e Forza Italia sempre più lontani, Salvini: «Ormai votano col Pd»

Il Salvini estate tour 2018 sembra non finire mai. In questo momento il ministro degli Interni si trova in Puglia per lanciare la lunga volata alle elezioni regionali del 2020 e a Bari del 2019.

“Il centrodestra è finito? – ha risposto Salvini a una domanda sul futuro dell’alleanza alle elezioni del 4 marzo – noi non abbiamo cambiato idea, è qualcun altro che vota semre più spesso col Pd“.

A pochi chilometri da Lesina, piccola cittadina dove il segretario della Lega ha tenuto il suo comizio, qualche giorno fa 12 migranti hanno perso la vita a bordo di un furgoncino mentre erano diretti al loro quotidiano lavoro nei campi dell’entroterra pugliese.

Salvini ha voluto recarsi in questo piccolo centro urbano per ribadire la volontà di lottare contro il caporalato. In queste terre la Lega ha segnato alle politiche del 2018 uno degli aumenti più considerevoli, passando dallo 0,06% al 6,6%. Per questo motivo il ministro si trova a suo agio a continuare la sua lunga campagna elettorale, citando per esempio il caso della capotreno di Trenord: “La capotreno che ha intimato a rom e zingari di scendere andrebbe premiata, perché difende il diritto a viaggiare sicuri“, ha ribadito Salvini.

In più ha voluto rincarare la dose sulla possibilità di ristabilire il servizio militare obbligatorio: “Studiamo come e se reintrodurre per alcuni mesi il servizio militare e il servizio civile per i nostri ragazzi e le nostre ragazze così almeno imparano un po’ di educazione“.

Come se ciò non bastasse, un ultimo messaggio è stato dedicato alla “cricca” del Pd: “A Renzi, a Emiliano e a chi non ha capito che la musica è cambiata. Chi l’avrebbe detto pochi anni fa che ad agosto centinaia di persone sarebbero venute ad applaudirmi in Puglia?” Nessuno, anche perché fino a pochi anni fa la parola d’ordine della Lega era “prima il Nord, abbasso il Sud”.

(Foto credits: Ansa)