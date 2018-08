Usa, ruba un aereo dell’Alaska Airlines e si schianta vicino Seattle

Un aereo privo di autorizzazione per il volo ha sorvolato una torre di controllo all’aeroporto internazionale Sea-Tac di Seattle. Un funzionario della compagnia aerea, infatti, avrebbe rubato un velivolo della Alaska Airlines, intorno alle 20 ora locale, per fortuna senza passeggeri a bordo, e avrebbe preso il volo prima di schiantarsi vicino a Ketron Island.

L’aeroporto di Seattle ha confermato la notizia successivamente sui social network. La polizia ha smentito l’ipotesi del terrorismo.

An airline employee conducted an unauthorized takeoff without passengers at Sea-Tac; aircraft has crashed in south Puget Sound. Normal operations at Sea-Tac Airport have resumed.

