Sono tutti morti i tre alpinisti italiani scomparsi sul Monte Bianco

Le speranze di ritrovare vivi i tre alpinisti italiani scomparsi martedì mattina fronte francese del Monte Bianco si sono infrante nel primo pomeriggio. I soccorritori, a lavoro da quando è scattato l’allarme, hanno ritrovato i tre corpi senza vita di Luca e Alessandro Lombardini e di Elisa Berton. L’unico cadavere recuperato finora è stato quello del 31enne Luca, trasportato già nella camera mortuaria di Chamonix e riconosciuto dai suoi familiari, mentre gli altri due sono stati individuati dalla Géndarmerie di Chamonix e della Guardia di Finanza di Courmayeur e Bardonecchia in fondo a un crepaccio nella zona della Petite Aiguille Verte.

Secondo le prime ricostruzioni Luca, la sua fidanzata e il fratello più piccolo erano legati in una cordata e – per motivi ancora da chiarire – avrebbero fatto un volo di oltre 350 metri e prima di essere anche sommersi da massi e pietre, probabilmente erosi e trascinati con loro durante la caduta fatale. Il recupero dei corpi non è dei più semplici dato che i soccorritori hanno a che fare – oltre che con una situazione meteorologia non delle migliori – con una roccia molto friabile che non permette loro di agire in sicurezza e velocità.

Alpinisti morti sul Monte Bianco, una famiglia distrutta

In mattinata i soccorsi erano ripresi anche utilizzando una tecnologia in grado di rintracciare i cellulari anche in assenza di segnale. E proprio grazie a questo strumento sarebbe stata circoscritta la zona dove, poi, sono stati ritrovati i corpi senza vita dei tre ragazzi. A partecipare alle ricerche e al recupero ci sono anche gli uomini del soccorso alpino della Guardia di Finanza, di cui faceva parte una delle tre vittime, Alessandro, finanziere a Bardonecchia.

Alpinisti morti sul Monte Bianco, le cause saranno chiarite nei prossimi giorni

Proprio martedì era il giorno del compleanno di Luca Lombardini e i tre volevano festeggiare arrampicandosi sulle pendici del versante francese del Monte Bianco, attraverso gli impianti di Grands Montets, a Chamonix.

Al momento, le operazioni di recupero degli altri due corpi degli alpinisti scomparsi sul Monte Bianco sono sospese. Riprenderanno nei prossimi giorni, sotto la supervisione del Peloton de gendarmerie d’haute montagne di Chamonix.

