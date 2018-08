Sparatoria in Canada, a Fredericton: 4 morti, fermato un sospetto

Quattro persone sono morte in una sparatoria avvenuta stamattina in Canada, precisamente a Fredericton, in New Brunswick, a nord-est di Montreal. Dopo il suo intervento la polizia ha invitato tutti gli abitanti della zona a «restare in casa con le porte chiuse per la loro sicurezza». La sparatoria ha avuto luogo in una zona residenziale, a Brookside Drive. Un giornalista di New Brunswick ha riferito che quattro colpi sono stati uditi intorno alle 8.20 del mattino. Un sospetto è stato fermato. (Ultimo aggiornamento alle ore 15.00 del 10 agosto)

Sparatoria in Canada: 4 morti a Fredericton, a nord-est di Montreal

Il New Brunswick si trova nel Canada orientale. Si tratta di una delle province marittime del Canada, insieme alla Nuova Scozia e all’Isola del Principe Edoardo. Fredericton è la capitale. La popolazione supera le 700mila unità. Il New Brunswick fa parte del cosiddetto Canada francese.

L’appello della polizia su Twitter: «Non pubblicate informazioni»

Dopo l’intervento la polizia di Fredericton ha anche diffuso un appello via Twitter. «Importate: si prega di non pubblicare informazioni sulla posizione o sulle attività della polizia o dei primi soccorritori. Stiamo ancora lavorando a un incidente attivo. Rilasceremo le notizie confermate non appena possibile». La polizia si riferiva ad alcune fotografie che sono circolate sui social network e ai servizi sulle tv locali che avrebbero potuto aiutare l’autore della sparatoria.

IMPORTANT: Please do not post information about the position or activities of police or first responders. We are still working an active incident. We will release confirmed information as soon as we can. — Fredericton Police (@CityFredPolice) 10 agosto 2018

Fermato un sospetto

In seguito la polizia di Fredericton ha annunciato di aver catturato una persona. «UDPATE: in questo momento possiamo confermare che abbiamo un sospetto in custodia. La polizia continua a mantenere l’area di Brookside circoscritta per le prossime ore mentre l’indagine è in corso. Si prega di continuare ad evitare l’area e seguirci per i fatti»

UDPATE: At this time we can confirm that we have one suspect in custody. Police continue to have the Brookside area contained for the foreseeable future as the investigation is ongoing. Please continue to avoid the area and follow us for the facts. — Fredericton Police (@CityFredPolice) 10 agosto 2018

