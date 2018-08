Sanremo 2019: ecco chi vuole Baglioni al suo fianco sul palco dell’Ariston

Non chiamateli valletto e valletta. Perché i nomi che il conduttore di Sanremo 2019, Claudio Baglioni, ha in mente sono di grande calibro.

Secondo quanto riportato dal Fatto Quotidiano Baglioni vuole coinvolgere l’attrice e comica Paola Cortellesi.

«Il sogno del “dittatore artistico” ha un nome e cognome: Paola Cortellesi. Stando alle informazioni raccolte dal Fatto Quotidiano, l’artista romano sarebbe un suo estimatore da sempre, ne apprezzerebbe la sua versatilità e vorrebbe portarla sul palco dell’Ariston il prossimo febbraio. Circa trenta film nel curriculum, imitazioni cult (da Franca Leosini a Daniela Santanché) ed esperienze nei grandi show di Rai1 come Laura e Paola e Uno di noi. Per la Cortellesi non si tratterebbe di un debutto assoluto, come del resto è già accaduto con Michelle Hunziker, la comica era infatti nel cast fisso dell’edizione 2004 condotta da Simona Ventura»

E l’alternativa maschile, a sei mesi dal via, potrebbe vertere su Beppe Fiorello. Il minore dei Fiorello, in un’intervista rilasciata a Il Secolo XIX, ha glissato, lasciando però uno spiraglio. «E’ una cosa che si ripete ogni anno. Certamente fare il Festival con Baglioni sarebbe un onore, ma non lo so, è un discorso complicato».

Chissà se si sbroglierà nelle prossime settimane.

(foto ANSA/CLAUDIO ONORATI)