Temptation Island: Martina sta con Gianp… Andrea

Dopo due settimane di avvistamenti della coppia ad Ibiza, adesso arriva la conferma. Andrea Dal Corso si sta frequentando con Martina Sebastiani. Il tentatore del programma Temptation Island, durante una diretta Instagram ha detto che sta frequentando l’ex concorrente ed ha anche aggiunto che bacia molto bene.

Bitchyf riporta il video diffuso da Andrea: «Dite che sto bene con Martina? Grazie mille. Come bacia lei? Vi posso dire che bacia molto bene Martina. Se mi sono fidanzato con lei? Ci stiamo frequentando». Martina Sebastiani, diventata molto popolare per aver confuso durante il programma il nome del suo oramai ex Gianpaolo con Andrea, si sta insomma buttando in una nuova avventura d’amore.

(foto copertina da @andreadalcorso/Instagram)