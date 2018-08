Di Maio sul ricordo della strage Marcinelle: «Quella tragedia ci insegna che non bisogna emigrare»

Forse a Luigi Di Maio il ruolo di collante tra le diverse anime della Maggioranza di Governo sta sfuggendo di mano. Ieri sera, intercettato dai giornalisti, il leader politico del Movimento 5 Stelle ha provato a ricomporre la frattura interna dopo le dichiarazioni del Ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, sul ricordo della Strage di Marcinelle, ma il suo tentativo non è andato benissimo.

«La tragedia di Marcinelle a me fa riflettere sul fatto che non dobbiamo emigrare dall’Italia», ha commentato Luigi Di Maio rispondendo alle domande dei giornalisti. Poche ore prima, il Ministro degli Esteri Moavero Milanesi, commentando la tragedia della miniera di carbone in Belgio dove, l’8 agosto 1956 morirono 262 persone tra cui 136 immigrati italiani, aveva detto: «Non dimentichiamo che Marcinelle è una tragedia dell’immigrazione, soprattutto ora che tanti vengono in Europa. Non sottostimiamo la difficoltà di gestire un tale fenomeno ma non dimentichiamo che i nostri padri e nonni erano migranti». Parole che hanno provocato le ire di Matteo Salvini e della Lega che le ha considerate «offensive e fuori luogo».

Di Maio su Marcinelle, emigrare è sbagliato

Dichiarazioni che non hanno avuto l’effetto sperato. Il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico ha poi proseguito, forse peggiorando ancor di più il tenore delle sue parole: «Io penso soltanto che queste tragedie che noi ricordiamo ci devono portare a fare delle riflessioni. Per esempio, la riflessione che suscita in me Marcinelle è che non bisogna partire. Non bisogna emigrare e dobbiamo lavorare per non far più emigrare i nostri giovani. il mio pensiero va a loro quando penso a tragedie come questa».

Di Maio su Marcinelle, vittime figlie di accordi economici

Un rimedio per provocare un doppio danno. Luigi Di Maio ha poi sottolineato come «la tragedia di Marcinelle abbia riguardato due Stati che si sono messi d’accordo per scambiare il carbone in cambio di vite umane. Vittime figlie di accordi fatti in passato e che hanno purtroppo provocato la morte di tanti nostri concittadini».

