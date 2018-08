Il B&B di Bellegra che offre il maxi sconto alle famiglie no vax

Dopo il gelataio che vieta l’ingresso ai bimbi non vaccinati ora è il turno delle strutture ricettive che, stavolta, offrono maxi sconti per le famiglie no vax.

Il post del B&B Vitellia Bellegra Roma sta facendo il giro la rete. «Solo per le famiglie freenovax 70-90 per cento di sconto. Prezzo pieno per gli altri. Libertà di scelta», recita lo status che ha già raggiunto svariate condivisioni. «Pensavo fosse un fake! Grazie da parte di tutti i bambini immunodepressi che non possono vaccinarsi e che grazie alla vostra ignoranza rischiano molto di più. Complimenti», commenta una utente. «Eeehhh, mi sa che faccio un salto, pago con lo sconto e quello che risparmio, magari, lo lascio di mancia!», aggiunge un altro.

La struttura si trova appena fuori Roma, zona Olevano Romano. Sommersi dalle critiche i gestori rispondo fra i commenti: «Noi non siamo per dividere, vogliamo solo premiare chi lotta da più di un anno, per il bene di tutti».