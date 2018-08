È caduto un tabù: nella NFL arrivano i ragazzi pon pon

Cade un tabù nel mondo del football americano. Le majorette non saranno più una prerogativa femminile. La NFL, la National Football League, ha deciso di aprire anche ai maschi. Non solo ragazze pon pon ma anche ragazzi pon pon. Precisamente il tabù cadrà il prossimo settembre, quando all’inizio della stagione esordiranno i primi tre cheerleader maschi. A fare da apripista per i ragazzi pon pon saranno i Los Angeles Rams e i New Orleans Saints. I protagonisti saranno Quinton Peron, Napoleon Jinnies e Jesse Hernandez, che per la prima volta nella storia saranno sul campo con le loro colleghe donne.

And we can’t wait 😜 https://t.co/dNHEAeYg68 — Napoleon Jinnies (@NapoleonJinnies) 6 agosto 2018

«Ancora non riesco a credere che sarò uno dei primi maschi della storia ed essere un cheerleader dell’Nfl», ha scritto su Twitter Jinnies. Le cheerleader sono un’istituzione dell’NFL sin dal 1954, quando i Baltimore Colts unirono una squadra di ragazze pon pon alla loro banda musicale. Attualmente 26 squadre su 32 hanno squadre ufficiali di cheerleader.

