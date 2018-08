Questi ragazzi indiani hanno vinto la Kiki Challenge

Se non avete sentito parlare della Kiki Challenge, allora dovete riconsiderare il vostro utilizzo dei social network. La sfida del momento è infatti postare un video in cui si balla sulle note di “in my feeling”, la nuova canzone del rapper Canadese Drake. Ora, forse, ci sono dei vincitori.

Kiki Challenge, a vincere sono due ragazzi indiani

Queste sfide non vedono mai un reale podio, e restano mode passeggere su Instagram, Twitter e Facebook. A volte però, possono trasformare persone normalissime in vere e proprie star del web. È quello che è successo a due ragazzi indiani che invece della macchina, solitamente scelta per la challenge, hanno usato un carro di buoi. Immersi nel fango fino alle caviglie, i due si sono scatenati nella danza “Kiki” e convinto il loro pubblico virtuale, tanto da essere ripostati anche dal conduttore del “The Daily Show” Trevor Noah. I due ragazzi sono Anil Geela, 24 anni, e Pilli Tirupati, 28 anni, e vivono a Lambadipally. Dietro il loro video c’è però Sriram Srikanth, proprietario del canale YouTube “My Village Show“. I 3 sono velocemente diventati delle webstar, e con il loro video hanno attirato l’attenzione dei media di tutto il mondo, incluso il New York Times.

Kiki Challenge, di cosa si tratta

La sfida, diventata velocemente un fenomeno globale, funziona in questo modo: sulla strofa «Kiki, do you love me? Are you riding?/ Say you’ll never ever leave from beside me/ ‘Cause I want ya, and I need ya»bisogna scendere dal mezzo di trasporto per mimare le mosse di danza. La difficoltà sta proprio nel mantenere il ritmo seguendo il mezzo in movimento e rimanere nell’inquadratura originaria. Sembra più complicato a dirsi che a farsi, anche se negli Stati Uniti la polizia ha scoraggiato l’iniziativa. Scendere dalla macchina in movimento in mezzo alla strada, se fatto con poco buon senso, può infatti portare a incidenti: in un caso si vede un ragazzo che, mentre partecipa alla challenge, viene investito da una macchina – eppure il video è stato comunque caricato.

A cimentarsi nell’impresa sono davvero tutti: dai più giovani fino alle star – Will Smith, Ciara e Alexander Wang per dirne alcuni. Rendendola sempre più rischiosa o originale, tutti cercano di reinterpretandola in chiave originale. Il carro di buoi è stata decisamente la trovata migliore. Almeno fino ad ora.

(credits: immagini dal video caricato dall’account YouTube “My Village Show”)