L’Espresso e il test dell’estate che finisce bene ma non benissimo

Sta facendo decisamente discutere sui social una pagina del noto settimanale L’Espresso, diretto da Marco Damilano, nel quale si propone un test. Questo test:

Apprendiamo da L’Espresso che le fantasie sessuali sulle politiche possono essere solo punitive. Fico è ruspante, Santanché va zittita.

Molto bene.@espressonline pic.twitter.com/4OavABKfbu — Giulia Blasi (@Giulia_B) 5 agosto 2018

Va bene, è estate. Ci vuole leggerezza. Ma non è chiaro perché il sesso con Giorgetti sarebbe ottimo (perché sa come si fa), mentre Daniela Santanché andrebbe zittita a letto (alle altre non va meglio). C’è una profonda differenza tra maschietti e femminucce, così come molti sollevano il dubbio gusto dei quesiti.

Sulla pagina Facebook del settimanale cominciano a spuntare le prime critiche tra i commenti. Damilano come risponderà?