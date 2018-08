Claudio Santamaria e la foto ‘hot’ con Francesca Barra censurata da Instagram

Claudio Santamaria denuncia la censura di una foto pubblicata su Instagram, un’immagine in cui l’attore 44enne è ritratto con la moglie Francesca Barra. Lo scatto (che mostra i due nudi e abbracciati attraverso un vetro opaco) è stato rimosso dal social network perché probabilmente ritenuto ‘hot’. «Qualcuno che non aveva nulla da fare evidentemente ha pensato bene di segnalare, e Instagram di censurarla e cancellarla senza verificare», ha detto Santamaria in un video pubblicato su Twitter in cui mostra anche la foto.

L’attore ha poi messo in evidenza come, sullo stesso social network, circolino immagini hard senza censura. «Ci sono altre foto su Instagram che non hanno subito lo stretto trattamento», ha affermato. «La cosa assurda – ha continuato – è che se si digita la parola ‘sex’ escono fuori foto molto esplicite, molto volgari, che non hanno nessun tipo di filtro artistico, e che non vengono censurate. In base a che cosa viene fatta questa selezione?». Santamaria ha anche mostrato alcune foto di Fedez («contro il quale non ho nulla», ha precisato) e di Chiara Ferragni simili a quella da lui caricata, per dimostrare una disparità di trattamento.

I commenti su Twitter: «Siete morbosi»

Su Twitter le reazioni alla segnalazione non si sono fatte attendere. «Francamente non vedo la necessità dello scatto #attirarelattenzione. La censura è ridicola. Ma di voi due #chicazzocenefrega», è stato un tweet di riposta. E ancora, un altro utente: «Io non l’avrei pubblicata. Getti in pasto la tua intimità agli affamati di morbosità… daje Cla’ te la potevi risparmià…». E poi: «Era da un po’ di tempo che i social non vi filavano per nulla, per una foto che non interessa nessuno tanto post. Mi sembra tutta costruita a tavolino con i media che non hanno nulla da scrivere!».

(Immagine: screenshot dalla pagina Twitter di Claudio Santamaria)