Il fallito attentato a Maduro, arrestati 6 presunti terroristi. «Identificati materiali e mandanti»

Il ministro dell’Interno venezuelano, Néstor Reverol, ha reso noto che sono 6 i presunti «terroristi» arrestati per il fallito attentato realizzato sabato «droni esplosivi» a Caracas contro il presidente Nicolas Maduro. Il ministro lo ha reso noto in un intervento alla tv statale. Reverol ha aggiunto che sono stati «identificati pienamente» gli «autori materiali e i mandanti» sia all’interno che all’esterno del Paese, e che non sono da escludere altri arresti nelle prossime ore.

«Abbiamo finora sei ‘terroristi’ e sicari arrestati e vari veicoli sequestrati», ha precisato, aggiungendo che «sono state realizzate varie perquisizioni in hotel della capitale dove si sono potute raccogliere prove importantissime di rilevanza criminale, nonché filmati di presunti collaboratori con questo atto». Il membro del governo si è rammaricato del fatto che 7 uomini della Guardia nazionale bolivariana (Gnb) siano rimasti feriti nell’attacco, di cui 3 sono ricoverati con prognosi riservata. Senza scendere nei particolari, Reverol ha indicato che uno degli arrestati aveva un «ordine di cattura per collegamenti con l’assalto del forte militare Paramacay, nello Stato di Carabobo». E che un secondo era invece già stato arrestato nel 2014 per aver partecipato alle ‘guarimbas’ (barricate con blocco del traffico) e rimesso in liberta’ con un beneficio giudiziario.

(Foto di copertina Zumapress da archivio Ansa. Credit immagine: Xinhua via ZUMA Wire)