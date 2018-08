Chi sono i Soldados de franela, il gruppo dietro l’attentato a Maduro

Chi si nasconde dietro l’attentato al presidente del Venezuela Nicolas Maduro? Su Twitter la prima rivendicazione è arrivata dal gruppo Soldados de franela, che tradotto letteralmente significa “soldati in flanella”.

Chi sono e cosa rivendicano i Soldados de franela? Le vere intenzioni di questo gruppo sono ancora ignote. Essi stessi si dichiarano “patrioti militari e civili fedeli al popolo del Venezuela, fondati su argomenti legali e costituzionali“.

Questi presunti autori dell’attacco coi droni hanno sostenuto di essere appoggiati da “ufficiali, sottufficiali e soldati” e che sono “disposti a offrire la propria vita“.

Nel comunicato su Twitter dove viene rivendicato l’attentato, si legge: “L’operazione è consistita nel sorvolare la guardia presidenziale con due droni carichi di C4, quando i cecchini del presidente hanno abbattuto i due droni prima di raggiungere l’obiettivo. Questo dimostra che sono vulnerabili, non abbiamo raggiunto l’obiettivo ma è solo questione di tempo“.

La operación era sobrevolar 2 drones cargados con C4 el objetivo el palco presidencial, francotiradores de la guardia de honor derribaron los drones antes de llegar al objetivo.

Demostramos que son vulnerables, no se logró hoy pero es cuestión de tiempo. #MilitaresPatriotas pic.twitter.com/teIEwygN3S — Soldados de Franelas (@soldadoDfranela) 4 agosto 2018

Il bilancio finale dell’attacco e di sette feriti e nessun morto. Da canto suo, il presidente Maduro ha puntato il dito contro il governo di “estrema destra” della Colombia presieduto da Juan Manuel Santos, che “sicuramente è dietro a questi attacchi“.

Da Bogotà è arrivata una secca smentita. Fonti della presidenza colombiana hanno dichiarato che non esiste alcun fondamento per le accuse di Maduro e che la Colombia non ha mai cercato di intervenire negli affari interni di un altro Paese.

(Foto credits: Ansa)