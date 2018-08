Da lunedì 6 agosto tornano i buoni pasto per i dipendenti pubblici. Lo ha annunciato la ministra per la Pubblica Amministrazione. «Come promesso, il servizio di erogazione dei buoni pasto per i dipendenti pubblici riprenderà il prossimo 6 agosto: è stato infatti individuato il nuovo fornitore. Un ottimo risultato raggiunto in poco tempo, in sinergia con le strutture competenti del Ministero dell’Economia e di Consip», ha affermato in una nota Giulia Bongiorno.

(Foto da archivio Ansa)