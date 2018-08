Anche oggi, 2 agosto, c’è stato un Tre Down

Anche il 2 agosto 2018 ci sono stati problemi sulla linea Tre su tutto il territorio nazionale. Il fenomeno, che ormai è conosciuto grazie al tam tam della rete come Tre Down, si è verificato nelle prime ore di questa mattina. Diversi gli utenti che non hanno avuto accesso alla connessione dati del gestore telefonico. Un problema che, a quanto pare, è in fase di risoluzione ma che impedisce una erogazione fluida del servizio che, da qualche ora, funziona a singhiozzo.

Tre Down anche oggi 2 agosto, cosa succede

In alcune aree della penisola, il problema alla connessione dati si è esteso anche alle chiamate (in uscita e in entrata) e all’invio di SMS. Secondo il sito downdetector, le segnalazioni del mancato funzionamento della linea telefonica sono in crescita e, al momento, riguardano l’impossibilità di connettersi ad Internet (36%) e di telefonare (36%).

In ogni caso, pare che la zona più colpita sia quella del nord-est. Nel lombardo-veneto, infatti, i problemi sono maggiormente pronunciati, ma anche al centro e al sud gli effetti di questo nuovo Tre Down si sono fatti sentire in maniera persistente nell’arco delle prime ore di questa mattina.

Tre down, il precedente meno di un mese fa

Come si diceva, si tratta della seconda interruzione dell’erogazione del servizio di telefonia e connessione dati da parte della Tre in meno di un mese. Un problema simile – e decisamente più persistente anche per la sua durata – si era verificato lo scorso 10 luglio. In quella circostanza, gli account ufficiali della Tre avevano diramato, dopo qualche ora dall’inizio dei problemi di connessione, un comunicato ufficiale sui social newtork. Oggi, invece, non è stata fatta alcuna comunicazione in proposito.

Sono diversi gli utenti che stanno segnalando problemi, facendo entrare l’hashtag #tredown in tendenza nazionale su Twitter:

Un altro #TreDown dopo pochi giorni.

La Tre è la Trenitalia della telefonia mobile. — Frenitalia (@frenitalia) 2 agosto 2018

Rete dati ancora down? A Brescia sembrerebbe di sì. Complimenti continuate così #tredown — BrododiFrodo (@brododifrodo) 2 agosto 2018