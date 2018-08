Per chi finora avesse vissuto sotto una roccia, il concerto dell’anno è sicuramente quello di Beyoncé e Jay-Z. La coppia sta conquistando Stati Uniti ed Europa a colpi di sold out con il loro tour “On The Road II”. E tra i fan scatenati, spunta un’altra celebre coppia: gli Obama.

Che Barack e Michelle fossero fan della cantante, si sapeva già: era stata lei a cantare una canzone di Etta James per il primo ballo della coppia presidenziale nel Gennaio 2009, e sempre lei aveva cantato l’inno nazionale durante la cerimonia inaugurale della seconda presidenza Obama. Non solo, più volte la coppia era stata ospite alla Casa Bianca e coinvolta in varie campagne di sensibilizzazione. Un rapporto d’amicizia così stretto da aver suscitato (per un breve periodo) molti pettegolezzi, che insinuavano un flirt tra l’ex presidente e l’ex Destiny’s Child.

Michelle e Barack non poteva quindi mancare alla data del tour che ha toccato Washington Dc. Forse ignari o forse no, le loro danze scatenate sono state immortalate dai fan, che su Twitter e Instagram hanno pubblicato i video dei due.